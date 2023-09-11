Врио губернатора Омской области Хоценко лидирует после обработки всех протоколов

Фото: сайт Кремля
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона, набрав 76,33% голосов после обработки 100% протоколов. Это следует из онлайн-данных Центральной избирательной комиссии РФ.
Выборы в российских регионах в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц.
Читайте также:
ЦИК России: Андрей Воробьёв набирает почти 84,5% голосов избирателей Подмосковья
Василий Орлов переизбран на пост главы Амурской области
Артем Путинцев