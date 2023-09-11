Радио1
Главная / Новости / Политика/ Врио губернатора Омской области Хоценко лидирует после обработки всех протоколов

Врио губернатора Омской области Хоценко лидирует после обработки всех протоколов

11 сентября 2023, 01:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона, набрав 76,33% голосов после обработки 100% протоколов. Это следует из онлайн-данных Центральной избирательной комиссии РФ.

На пост главы Омской области претендуют всего четыре кандидата — Хоценко («Единая Россия»), депутат Госдумы, первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин, первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России», депутат заксобрания Омской области Владимир Казанин, а также помощник депутата Госдумы Максим Макаленко (ЛДПР).

Выборы в российских регионах в рамках Единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимают новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах России, из них в 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц.

Читайте также:

ЦИК России: Андрей Воробьёв набирает почти 84,5% голосов избирателей Подмосковья

Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,45 млн голосов

Василий Орлов переизбран на пост главы Амурской области

#выборы
#губернаторы
#единый день голосования
Читайте нас в
WSJ: Навального могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США
11 сентября 2023, 01:30

Фото: РИА Новости

Алексея Навального* могут включить в многостороннюю сделку по обмену заключенными между США и Россией. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники среди официальных лиц нескольких стран.
По информации издания, также в обмен могут войти бывший морской пехотинец Пол Уилан, отбывающий срок в России, и арестованный в РФ журналист WSJ Эван Гершкович.

Москва, в свою очередь, заинтересована в возвращении в Россию бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного пожизненно.

Читайте также:

Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима

Навальному* предстоит отбывать наказание в очень жестких условиях

Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое


*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ
#москва
#журналист
#фсб
#наказание
#сша
#россия
Читайте нас в
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
11 сентября 2023, 00:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. Соответствующая трансляция опубликована на YouTube-канале Forbes Breaking News.
«Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку», — Байден запнулся и прервал выступление, после чего присутствующие в зале засмеялись.

Американский лидер стал перебивать шпаргалки, заготовленные к выступлению, в попытках разобраться, кто и какие еще вопросы ему должны задать. Спустя время Джо Байден обратился за помощью к персоналу.

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — заявил президент.

Читайте также:

Press Trust of India: Байден досрочно покинул саммит G20 в Нью-Дели

Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20

Зеленский сообщил об изменении настроения обещающих поддерживать Киев партнёров

#президент
#лидер
#байден
#джо байден
#сша
Читайте нас в
ЦИК России: Андрей Воробьёв набирает почти 84,5% голосов избирателей Подмосковья
11 сентября 2023, 00:11

Фото: Фотобанк Московской области

Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Московской области с 84,49% голосов по итогам обработки 52,38% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в ночь на 11 сентября.
За Воробьёва проголосовали 1 396 170 избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова — 99 010 (5,99%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева — 75 755 (4,58%), а за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 60 465 (3,66%).

Напомним, что с 8 по 12 сентября в Московской области проходили сразу 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

Также жители региона впервые могли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ был предоставлен более чем 445 тыс избирателям.

По состоянию на 18 часов на территории Московской области явка на избирательных участках составила 3 067 221 человек. Это 54,70%. Дистанционное электронное голосование использовали 391 888 человек, что составило 88,01% поданных на ДЭГ заявок.

Читайте также:

В Московской области завершилось очное и дистанционное электронное голосование

Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО

В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования

#андрей воробьёв
#московская область
#губернатор
#цик
#подмосковье
#выборы
Читайте нас в
Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,45 млн голосов
10 сентября 2023, 23:46

Фото: сайт Кремля

Действующий столичный градоначальник Сергей Собяни получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Такие данные опубликованы на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.
Общая явка на выборы в Москве составила более 43%, из которых 80% - электронные избиратели.

Следом за Собяниным расположились (в порядке убывания числа голосов) Леонид Зюганов от КПРФ, Борис Чернышов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди» (двое последних — вице-спикеры Государственной думы РФ), а также Дмитрий Гусев, кандидат от «Справедливой России».

Читайте также:

Сергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра Москвы

Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы

В Москве стартовали трехдневные выборы мэра

#сергей собянин
#мэр
#москва
#выборы
Читайте нас в
Василий Орлов переизбран на пост главы Амурской области
10 сентября 2023, 23:22

Фото: сайт Кремля

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов побеждает на выборах главы региона с 82,38% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом в ночь на 11 сентября сообщает РИА Новости.
При этом кандидат от партии КПРФ, самозанятый Борис Белобородов набрал 7,9% голосов избирателей, а врач Амурской областной клинической больницы Евгений Завгородний от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 3,59% голосов. Кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Рафальский набирает 2,06% голосов, представитель партии «Новые люди», гендиректор компании «Амурайти» Роман Санжаревский — 2,25% голосов.

Василий Орлов руководит Амурской областью с мая 2018 года, когда он был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав 55,6% голосов избирателей.

Читайте также:

Сергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра Москвы

Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО

Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО на второй срок

#единый день голосования
#выборы
#губернаторы
Читайте нас в
Зеленский сообщил об изменении настроения обещающих поддерживать Киев партнёров
10 сентября 2023, 22:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении некоторых стран Запада к нуждам Украины ощущаются изменения.
«У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза, когда они говорят: «Мы всегда будем с вами», но я вижу, что его или ее нет здесь», — цитирует слова украинского лидера The Economist. 

Зеленский добавил, что если западные партнеры не помогут Киеву победить, значит, они помогут победить России.

Кроме того, политик отметил, что морально готов к длительному противостоянию с РФ. Однако представлять гражданам Украины перспективу полной милитаризации экономики страны пока рано, заключил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Рогов: Подбитые в Запорожской области Challenger 2 ржавеют на поле боя

Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20

Блинкен выразил надежду, что Starlink продолжит работать на Украине

#страны
#владимир зеленский
#рф
#украина
Читайте нас в
Байден заявил о достижении «достаточного согласия» о мире на Украине на G20
10 сентября 2023, 22:13

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) по вопросу «справедливого» мира на Украине было достигнуто «достаточное согласие». Соответствующая трансляция опубликована на Youtube-канале Белого дома.
Американский лидер отметил, что участники саммита достигли согласия о необходимости «устойчивого и справедливого мира», основанного на принципах Устава ООН, уважении территориальной целостности и суверенитета.

Читайте также:

Политик Косачёв: Декларация G20 говорит о провале намерений G7 против России

Конгрессмен Джеймс: Россия и Китай настраивают глобальный Юг против США

Лавров высоко оценил итоги саммита G20

#итоги
#оон
#g20
#сша
#президент
#украина
Читайте нас в
Названа партия, победившая на выборах в Запорожской области
Избирком Запорожской области: «Единая Россия» одержала победу
10 сентября 2023, 21:51

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Запорожской области. Об этом сообщили в облизбиркоме после обработки всех бюллетеней.
«Единая Россия» победила с 83,01% голосов. Партия ЛДПР получила 5,82% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%, а КПРФ заняла последнее место с 5,02% голосов.

Ранее сообщалось, что избирком Херсонской области объявил, что в выборах одержала победу партия «Единая Россия», получившая 28 из 36 мест в законодательном собрании. На выборах в Москве, по подсчётам результатов онлайн-голосования, одержал победу Сергей Собянин, набравший более двух миллионов голосов. А в Московской области большинство избирателей проголосовали за нынешнего губернатора Андрея Воробьёва, который также отметил, что в этом году в регионе наблюдалась рекордная явка, превысившая 55%.

Читайте также:

Избирком Херсонской области назвал партию, победившую на выборах

Сергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра Москвы

Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО
#запорожская область
#выборы
#голосование
#партия
#единая россия
Читайте нас в
Сергей Собянин предварительно одержал победу в выборах мэра Москвы
10 сентября 2023, 21:46

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По предварительным итогам онлайн-голосования, на выборах мэра Москвы лидирует Сергей Собянин с более чем двумя миллионами голосов. Об этом сообщает Мосгоризбирком.
Общая явка на выборы в Москве составила более 43%, из которых 80% - электронные избиратели. 

Сергей Собянин набрал 2 млн 53 тыс. 954 голоса. Следом за ним идёт кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, у которого 212 тыс. 153 голоса. На третьем месте – Борис Чернышов от партии ЛДПР со 159 тыс. 313 голосами. Четвёртым стал Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал в онлайн-голосовании 136 тыс. 573 голоса. Завершает список кандидат «Справедливой России» Дмитрий Гусев со 103 тыс. 762 голосами.

Читайте также:

Андрей Воробьёв предварительно одержал победу в выборах губернатора МО

Избирком Херсонской области назвал партию, победившую на выборах

Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы
#сергей собянин
#выборы
#голосование
#москва
#мэр
Читайте нас в
Достижения.рф