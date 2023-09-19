ВС Азербайджана взяли под контроль более 60 позиций военных Армении в Карабахе

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ВС Азербайджана в ходе проведения операции в Нагорном Карабахе захватили более 60 позиций армянских военных, также уничтожено большое число вооружения. Об заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга.
Он рассказал, что военные Азербайджана с начала проведения операции в Нагорном Карабахе уже смогли уничтожить около 20 военных автомобилей, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, два ЗРК, а также шесть станций РЭБ, принадлежащих военным Армении.
Ранее в администрации Азербайджана заявили, что для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен», - говорится в сообщении администрации.
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Ранее в администрации Азербайджана заявили, что для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен», - говорится в сообщении администрации.
«Азербайджанские подразделения наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам», - подчеркнул Эйвазов.
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Элина Позднякова