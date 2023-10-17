ВС Израиля возложили на «Исламский Джихад» вину за удар по больнице Газы

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Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари признал группировку «Исламский джихад» ответственной за удар по больнице в секторе Газа, который унес сотни жизней. Это произошло после того, как представитель минздрава Газы утверждал, что удар был нанесен израильской стороной и привел к гибели более 500 человек.
Хагари подчеркнул, что разведданные из нескольких источников свидетельствуют о том, что «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа.
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Артем Кузьмин