ВС РФ уничтожили две разведгруппы ВСУ около Новомихайловки

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Российская армия устранила две разведывательные группы Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, в районе поселка Новомихайловка, передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра военной группировки «Восток» Олега Чехова.
Отмечается, что противник был ликвидирован в южной части Новомихайловки и северо-западнее населенного пункта Приютное. В процессе контрбатарейной борьбы силы Украины утратили противотанковую пушку «Рапира» и шесть минометных расчетов.
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Артем Кузьмин