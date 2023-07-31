ВС России применили в Одессе «самый грозный ракетный арсенал»

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При ударах ВС России по Одессе был применен «самый грозный ракетный арсенал» в виде ракет «Оникс», об этом сообщает американская газета International Business Times.
Сообщается, что ракета П-800 «Оникс» наделена рядом преимуществ, которые делают ее проблемой для систем ПВО противника. Обозреватель издания также отметил, что ни одна из выпущенных по Одессе ракет, сбита не была. Он отметил ее сверхзвуковую скорость и назвал вооружение самым грозным ракетным арсеналом России.
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