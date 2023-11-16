«Все хуже и хуже»: В Совфеде призвали Украину подготовиться к тяжелым временам

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Украине будет становиться всё сложнее получать поддержку от Соединенных Штатов Америки, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью для «РИА Новости».
«Ситуация на фронте для Украины становится все хуже и хуже. Поэтому чем дальше, тем проблемнее будет получение средств от западных стран во главе с США, тем меньше будет выделяться помощи. Я в этом убежден», - прокомментировал ситуацию Цеков.
По его мнению, власти западных стран с всё большим недоверием относятся к перспективам положительного исхода украинского конфликта для Вооруженных сил Украины.
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