Все избирательные участки Подмосковья оснастят системами видеофиксации

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На всех подмосковных избирательных участках установят системы видеофиксации. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Так, камеры видеонаблюдения установят в помещениях 61 территориальной избирательной комиссии и 786 участковых избирательных комиссий. Речь идёт об устройствах, предназначенных для постоянного визуального наблюдения.
А в помещениях 3142 участковых избирательных комиссий будут установлены системы видеорегистрации – то есть устройства для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
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А в помещениях 3142 участковых избирательных комиссий будут установлены системы видеорегистрации – то есть устройства для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
«Для установления конференцсвязи между комиссиями различного уровня впервые на всех избирательных участках будут использовать веб-камеры. Благодаря этому вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИКах», – говорится в сообщении.В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
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Лора Луганская