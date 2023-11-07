«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного

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Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главком ВС Украины Валерий Залужный статьёй в Economist хотел призвать Киев и Вашингтон признать правду о грядущем поражении Украины. Об этом сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская разбита. Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своем правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза», — заявил Макгрегор.
Он добавил, что ВС России на Украине встречают достаточно слабое сопротивление. Бывший советник Пентагона считает, что чем дольше западные страны будут откладывать мирные переговоры, тем большими территориями сможет овладеть Россия.
«За закрытыми дверями в Вашингтоне знают, что все кончено», — заключил Дуглас Макгрегор.
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