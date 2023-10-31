«Все по плану»: Киеву сообщили неприятные новости об окончании конфликта

Фото: Сайт Кремля
Запад с начала конфликта на Украине не делала ставку на победу Киева. Об этом пишет издание Onet.
«Американские элиты расходятся во мнениях о том, какую помощь они готовы оказать Украине. <…> Это, в свою очередь, заставляет задуматься о том, не является ли провал украинского контрнаступления <…> желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне» — сказано в материале.Автор статьи утверждает, что Соединенные Штаты никогда не поставляли Киеву вооружения в количестве, необходимом для поражения Вооруженных сил РФ.
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