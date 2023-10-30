«Все потеряли»: В Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ

В социальной сети X пользователи раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором он похвалил боевые качества солдат ВСУ.
«Когда все потеряно, у Киева остается только пропаганда», — написал комментатор Gabe.
«Сидишь в своем офисе и посылаешь невинных людей на смерть», — добавил pump'n.
«Ты сражаешься не за Украину. И набиваешь себе карманы по ходу дела» — поделился мнением G. Washington's 11th cousin.
«Братан, никто на тебя уже не смотрит. Просто подпиши мирное соглашение и забей», — заключил Company Broadcast.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Сидишь в своем офисе и посылаешь невинных людей на смерть», — добавил pump'n.
«Братан, никто на тебя уже не смотрит. Просто подпиши мирное соглашение и забей», — заключил Company Broadcast.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян