Всемирный банк перестал выделять средства Нигеру, кроме частного сектора

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После того, как в Нигере была захвачена власть повстанцами, Всемирный банк объявил о приостановке финансирования всех проектов в стране, за исключением тех, которые связаны с частным сектором, указано в официальном заявлении международного кредитного института.
«Всемирный банк утверждает важность мира, стабильности и преобладания закона как ключевых компонентов для создания мира без бедности на жизнеспособной планете. Мы обеспокоены попытками свержения демократически избранного правительства в Нигере. В ответ на эти события, Всемирный банк решил приостановить финансирование всех проектов до получения дополнительной информации, за исключением тех, которые связаны с частным сектором. Деятельность в этой сфере будет продолжаться с особым вниманием к ситуации», — говорится в заявлении.В заявлении также отмечается, что организация планирует тщательно следить за событиями в африканской стране.
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