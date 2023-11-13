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После окончания специальной военной операции все в мире узнают о Канаде и Украине, где открыто прославляют нацистов, об этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью для «РИА Новости».
«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», - прокомментировал ситуацию Полянский.По словам дипломата, сегодняшнее канадское правительство является заложником нацистской идеологии, и приветствие с аплодисментами эсэсовца Ярослава Хунки - это только начало.
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