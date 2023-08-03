Встреча глав государств по украинскому вопросу может состояться осенью

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Встреча по Украине, возможно, пройдёт во время работы Генассамблеи ООН в сентябре этого года.
Об этом пишет Politico, ссылаясь на свои источники.
Один из официальных лиц рассказал POLITICO, что встреча государств возможна в кулуарах сентябрьской ГА ООН, также есть возможность на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии обсудить украинский конфликт.
В данный момент готовится встреча стран-переговорщиков по Украине в саудовской Джидде, главы десятков государств попробуют начать мирные переговоры. Среди приглашенных — Бразилия, Индия, Турция и Япония, США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина осознала невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.
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«Украина также рассматривает эту встречу как возможный предвестник давно анонсированного саммита мира», —пишет Politico.
В данный момент готовится встреча стран-переговорщиков по Украине в саудовской Джидде, главы десятков государств попробуют начать мирные переговоры. Среди приглашенных — Бразилия, Индия, Турция и Япония, США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина осознала невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.
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Мария Фирсова