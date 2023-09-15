Встреча Лукашенко и Путина началась в Сочи

До конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут надводные и подводные. Об этом он рассказал в рамках совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ по итогам своего визита на заводы «Прогресс» и «Звезда» в Приморском крае.