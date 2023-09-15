Встреча Лукашенко и Путина началась в Сочи

Фото: сайт Кремля
Встреча президента России Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко началась в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал BELTA.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября. Песков отметил, что Путин и Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.
Читайте также:
Песков подтвердил назначенную на 15 сентября встречу Путина и Лукашенко
Лукашенко выехал в Россию с рабочим визитом
Лукашенко напомнил, что белорусы рискуют лишиться «шашлычка под коньячок»
Екатерина Коршунова