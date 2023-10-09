Названы возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине

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Встреча по Украине в Турции может пройти в последней декаде октября. Сейчас идет согласование по дипломатическим каналам. Об этом сообщил РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.
«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — сказал собеседник агентства.Ранее Bloomberg сообщал, что Турция готовится к предстоящей международной встрече по Украине, которая пройдет в Стамбуле. В ней должны будут участвовать советники по национальной безопасности различных стран, в том числе советник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан. Отмечается, что Российская Федерация не приглашена. Журналисты издания сообщили, что встреча пройдет аналогично переговорам в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали «формулу мира Зеленского». Ранее глава МИД России Сергей Лавров называл эту формулу «абсолютно нереализуемой».
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