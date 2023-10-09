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Названы возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине

Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в третей декаде октября
09 октября 2023, 08:22
Фото: istock / Oleksii Liskonih

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Встреча по Украине в Турции может пройти в последней декаде октября. Сейчас идет согласование по дипломатическим каналам. Об этом сообщил РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — сказал собеседник агентства.
Ранее Bloomberg сообщал, что Турция готовится к предстоящей международной встрече по Украине, которая пройдет в Стамбуле. В ней должны будут участвовать советники по национальной безопасности различных стран, в том числе советник президента США Джозефа Байдена Джейк Салливан. Отмечается, что Российская Федерация не приглашена. Журналисты издания сообщили, что встреча пройдет аналогично переговорам в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали «формулу мира Зеленского». Ранее глава МИД России Сергей Лавров называл эту формулу «абсолютно нереализуемой».


Кроме того, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявлял, что стороны могут обсуждать что хотят, но они не смогут принять решения без участия РФ.

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#сша
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Сын Дональда Трампа раскрыл странную деталь на видео с палестинцами
Сын Дональда Трампа заметил на видео американские автоматы M4 у палестинцев
09 октября 2023, 07:13

Фото: istock / ffikretow

Сын экс-президента США Дональда Трампа заметил американские автоматы M4 в руках боевиков движения ХАМАС. Такое заявление он сделал на своей странице в социальной сети X (Ранее Twitter), комментируя видео телеканала SkyNews.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке», — сказал Трамп младший, 
Трамп младший также задался вопросом, может ли это оружие быть из тех 70 тысяч, которые Америка оставили Талибану*.

 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее сообщалось, что официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещенная в России террористическая организация.
#сша
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#операции
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#израиль
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Le Figaro: После атаки ХАМАС Израиль перестал быть «неприступной крепостью»
09 октября 2023, 07:10

Фото: iStock/John_Theodor

Нападение боевиков ХАМАС может негативно сказаться на репутации Израиля на Ближнем Востоке и свести на нет представление об этой стране как о «неприступной крепости». Об этом 9 октября пишет французская газета Le Figaro.
Как отмечает издание, с началом эскалации конфликта все народы Ближнего Востока были попросту ошеломлены тем, как легко палестинцы смогли проникнуть в Израиль, а также начать захватывать там позиции и входить в населенные пункты. 

«Образ Израиля как непобедимой крепости теперь может уйти в прошлое. <...> В краткосрочной перспективе <...> совсем иной образ, беспрецедентный со времен другого "октябрьского сюрприза" — войны Судного дня 1973 года — останется в сознании людей на Ближнем Востоке», — говорится в материале Le Figaro.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

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#израиль
#франция
#война
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Конгрессвумен Грин: Из-за наплыва мигрантов США рискуют повторить судьбу Израиля
09 октября 2023, 06:09

Фото: РИА Новости/Хесус Альварадо

США могут повторить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики вашингтонской администрации. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывший Twitter).
«То, что случилось с Израилем, может случиться [и] с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», - написала парламентарий на странице своего аккаунта в сети.

По словам Грин, американские власти регулярно не могут идентифицировать ни проникающих мигрантов, ни их местонахождения. В итоге масштаб нелегальной миграции уже так велик, что администрация Байдена попросту не справляется с ситуацией.

Приток мигрантов на южную (мексиканскую) границу США при Джо Байдене ранее превысил 2,3 миллиона человек, побив при этом рекорды 2021 и 2022 годов.

Ранее американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил возмущение тем, что украинские границы беспокоят американских политиков значительно больше, чем границы собственной страны. Он призвал федеральные власти разобраться в ситуации на южной границе США (с Мексикой) и остановить неконтролируемый поток мигрантов.

Маск рассказал аудитории о проблемах с мигрантами, проведя прямую трансляцию из городка Игл-Пасс в Техасе. На кадрах видно, как десятки нелегалов сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая, пока их документы оформит пограничная служба.

Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.

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#сша
#мигранты
#джозеф байден
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Фирма из Москвы пыталась незаконно вывезти в Корею 5900 тонн металлолома
ДВТУ: Фирма из Москвы пыталась незаконно вывезти в Корею 5900 тонн металлолома
09 октября 2023, 06:07

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Компания из Москвы пыталась незаконно вывезти за рубеж 5900 тонн лома черных металлов через Приморье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).
Отмечается, что недобросовестные участники ВЭД в декларациях на товары указали недостоверные сведения, задекларировав металлолом как бывшие в употреблении ж/д рельсы.

«При этом фирма предоставила в таможенный орган недействительные документы, которые содержали недостоверные сведения о вывозимом товаре», — отметили в ДВТУ.

Таким образом, московская фирма уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму около 140 млн руб. В настоящее время по данному факту возбуждены три уголовных дела.

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#автомобиль
#товары
#документы
#новости
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Чехов: На южнодонецком направлении группировка «Восток» пресекла атаку ВСУ
09 октября 2023, 05:48

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Подразделения российской группировки войск "Восток" пресекли попытки атаки пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, кроме того, ликвидирована разведгруппа. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Подразделениями группировки <...> при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного. Вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского», — рассказал Чехов.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки сообщил, что ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы потеряли артиллерийское орудие Д-20, а также четыре минометных расчёта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#вооружённые силы рф
#всу
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WP: Израиль попросил США пополнить запасы ракет для «Железного купола»
09 октября 2023, 05:14

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов, в том числе для пулеметов, а также сотрудничестве в сфере сбора разведанных. Об этом 9 октября пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.
Как рассказали WP лица, знакомые с вопросом, представители официального Тель-Авива обратились к Вашингтону с просьбой пополнить количество ракет-перехватчиков для «Железного купола», пулеметных боеприпасов и бомб малого диаметра. Также речь шла об обмене разведданными по поводу потенциальной военной деятельности в Южном Ливане.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.

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#израиль
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Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения в Израиле
09 октября 2023, 04:24

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения в Израиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул главы государства.
«Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей», — цитирует агентство слова представителя администрации американского президента.

По словам репортёра, на территории Белого дома звучала живая музыка, поэтому он задал чиновникам вопрос о происходящем.

В Белом доме ранее сообщали, что Байден распорядился оказать Израилю дополнительную поддержку. Отмечается, что Джо Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне атаки ХАМАС на юг Израиля за два дня провели два телефонных разговора.

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#сша
#музыка
#израиль
#президент
#байден
#джо байден
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Посол Антонов объяснил, чем обернется отказ США от ратификации ДВЗЯИ
09 октября 2023, 02:57

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что отказ американской стороны от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Российскую Федерацию предпринять шаги для восстановления паритета. Об этом пишет РИА Новости.
«РФ ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Мы и подавляющее большинство международного сообщества более четверти века ожидали, что США последуют нашему примеру, показав себя ответственной ядерной державой. Ожидания оказались напрасными», — цитирует агентство слова российского посла.

Антонов подчеркнул, что Соединённые Штаты вынуждают Москву делать шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ, и назвал нарушение глобального стратегического паритета недопустимым.

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#сша
#нарушение
#рф
#антонов
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Боррель признал неопределенность ситуации с американским финансированием Украины
09 октября 2023, 02:51

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона. Об этом он написал в своём блоге.
По словам Борреля, Европейский союз не сможет в краткосрочной перспективе стать для Киева адекватной заменой найти пути выхода из тупика.

Он  также подчеркнул, что в общей сложности общие финансовые обязательства Европейского союза и его стран-членов в отношении Киева составляют 82 миллиарда евро. Это включает €25 миллиардов евро на военные расходы.

Евродипломат добавил, что в будущем такая ситуация «усиливает ответственность ЕС».

5 октября комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, сообщило издание The Telegraph. Объем этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине.

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#сша
#украина
#евросоюз
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