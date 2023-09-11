Встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться 13 сентября

Фото: РИА Новости / Александр Сафронов
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти 13 сентября. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на телевидение Южной Кореи.
Как сообщает издание, Ким Чен Ын отправиться в Россию из Пхеньяна, скорее всего, на бронепоезде. Поезд прибудет во Владивосток, где и пройдет встреча с президентом России.
В прошлый раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Северокорейский лидер прибыл на станцию Хасан, после чего поехал во Владивосток.
Ранее сообщалось, что КНДР спустила на воду новую ядерную подводную лодку с тактическим ядерным оружием. Ким Чен Ын отметил, что КНДР будет дальше развивать корабельную промышленность и модернизации боевых сил. В то время как Соединенные Штаты, встревоженные взаимодействием России и Южной Кореи, просят северокорейцев отказываться от поставок вооружения в Россию.
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В прошлый раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Северокорейский лидер прибыл на станцию Хасан, после чего поехал во Владивосток.
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Алина Юрчак