Встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершилась

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Саммит президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершился. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча продлилась более пяти часов. В ходе саммита лидеры государств осмотрели объекты Восточного, провели переговоры с участием делегаций, а затем продолжили беседу тет-а-тет.
Завершилась встреча официальным обедом, после которого Ким Чен Ын покинул территорию космодрома.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с российским президентом Ким Чен Ын заявил, что Корея поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия участвует в священной борьбе, цель которой – защита суверенитета соседнего государства.
Кроме того, он заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для Северной Кореи
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Завершилась встреча официальным обедом, после которого Ким Чен Ын покинул территорию космодрома.
Кроме того, он заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для Северной Кореи
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Анастасия Чинкова