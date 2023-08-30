Встреча Зеленского и Байдена в США закончилась скандалом

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Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в США обернулась скандалом. Об этом сообщает издание Guardian.
По словам обозревателя, президент Украины Владимир Зеленский вел себя непрофессионально и выдвигал американскому коллеге ряд требований при их первой встрече в 2021 году. Зеленский указал Байдену на необходимость принять Украину в блок НАТО и рассуждал о выходе из альянса Франции и Германии в ближайшее время. В свою очередь, президент США изрядно разозлился и вступил с Зеленским в полемику, заявил журналист.
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