Встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом

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Совместная пресс-конференция президентов Соединенных Штатов и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского окончилась скандалом. Лидеры стран по неизвестной причине отказались давать ответы на вопросы присутствующих журналистов. Информацию сообщает «Московский комсомолец».
На мероприятии пресса пыталась перекричать друг друга и вызвать хоть какую-то реакцию, пока главы государств молча сидели и слушали какофонию.
Отмечается, что Владимир Зеленский в ходе «перекрикиваний» тревожно оглядывался на главу Америки.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя чрезмерно эмоционально по отношению к странам, которые поставляют оружие Украине. Издание Bloomberg отмечает, что Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по мнению президента Украины, осуществляют поставку вооружений слишком медленно.
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Алина Юрчак