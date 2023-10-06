Встречу лидеров Европы в Гранаде назвали провалом

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Встреча лидеров стран Европы в испанской Гранаде закончился без какой-либо конкретики. Информацию сообщает издание Politico. Отмечается, встреча стала провальной на фоне больших ожиданий.
«Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом», – пишет издание.Politico обращает внимание на то, что в рамках саммита состоялись десятки двухсторонних встреч, но они не помогли снижению напряжения вокруг ситуаций в Косово, Нагорном Карабахе и армянско-азербайджанских отношений из-за отсутствия ключевых фигур, в частности, азербайджанского президента Ильхама Алиева и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Алина Юрчак