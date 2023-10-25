Встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе отменили из-за нехватки времени

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Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что запланированная в конце октября встреча в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени. Его слова приводит госагентство Арменпресс.
Клаар отметил, что на данный момент Европейский союз пытается организовать новую встречу, однако новые даты не называются. Он также добавил, что несмотря на медленный процесс, Евросоюз надеется на подписание документа двумя государствами.
Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе подчеркнул, что цель Европейского союза заключается в возвращение армян Карабаха в свои дома.
Напомним, в сентябре по результатам переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха окончательного соглашения достигнуто не было. В то же время, представить президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного соглашения передан Еревану. Он пояснил что на встрече обсуждались варианты реинтеграции армян Карабаха.
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Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе подчеркнул, что цель Европейского союза заключается в возвращение армян Карабаха в свои дома.
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Екатерина Коршунова