Вступление Аргентины в БРИКС улучшило бы ее позиции на международной арене

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Появление Аргентины в международном объединении БРИКС позволило бы стране улучшить свое международное положение. Об этом заявил представитель Аргентины в объединении Меркосур Мариано Кестельбоим.
«Дай бог, чтобы Аргентина могла присоединиться к БРИКС, это была бы серьезная возможность для страны укрепить свою переговорную позицию на международной арене», — цитирует РИА Новости заявление Кестельбоима на полях саммита стран, входящих в Меркосур (Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая).Со своей стороны, страны БРИКС могли бы обеспечить Аргентине политическую поддержку и защиту ее интересов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил о наличии «международной моды» на БРИКС. Как рассказал официальный представитель Кремля, уже порядка 15 государств заявили о своём желании присоединиться к организации.
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