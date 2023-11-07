ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинские вооруженные силы совершили 55 обстрелов территории Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 168 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
«В течение последних суток представительство сообщило о 55 случаях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины», — гласит сообщение представительства.Под артобстрелами оказались территории семи населенных пунктов республики, включая Горловку, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку. Также поступила информация о ранении одного мирного жителя в Горловке.
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