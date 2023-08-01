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Немецкий журналист Bild Джулиан Репке обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению, подводя её «слишком близко» к передовой.
Журналист также обратил внимание на то, что командование Украины разделяет большие бригады на маленькие группы, которые оказываются более уязвимыми. Репке подчеркнул, что указанные ошибки привели к потери техники и вооружений, которые западные союзники отправляли на Украину для успешного проведения контрнаступления, еще до его фактического начала.
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