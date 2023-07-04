ВСУ начали переброску войск к белорусской границе

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Личный состав и боевую технику Вооружённых сил Украины начали перебрасывать на приграничные к белорусской границе районы. Об этом в своём телеграм-канале написал командующий оперативным отрядом «Север» Сергей Наев.
«Принято решение об усилении северной границы нашего государства», — подчеркнул военный.
Он связал решение о переброске войск с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Также он подчеркнул, что усиление приграничных территорий продолжается уже в течение нескольких месяцев. В частности, территории Ровненской области Украины, находящиеся рядом с белорусской границей, полностью занимированы.
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Андрей Гаврилов