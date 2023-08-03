ВСУ обстреляли Кременную кассетными боеприпасами, погиб мирный житель

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ВСУ два дня подряд обстреливали Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале правительства ЛНР.
Из сообщения следует, что 1 августа кассетный боеприпас попал на территорию стадиона «Олимп». А 2 августа другой боеприпас попал на участок частного жилого дома.
Таким образом, власти ЛНР уверены, что ВСУ пытаются посеять панику среди мирного населения. Именно для этого они все чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре.
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«Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался по пути в больницу», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова