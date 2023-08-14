ВСУ опасаются нового наступления России на Киев

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Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ опасаются нового наступления российских войск на Киев, поэтому пытаются усилить свою боеспособность. Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».
По его словам, Киев не исключает повторного наступления ВС РФ, хотя в настоящее время, таких предпосылок нет. Власти пытаются всеми силами повысить боеспособность на данном направлении, подчеркнул он.
Наев отметил, что все будет завесить от имеющихся в распоряжении сил и средств. Украинское военное командование привлекает к работе по усилению территорий представителей военных комиссариатов областей.
Ранее сообщалось, что Киев надеется на помощь Запада из-за нехватки сапёров и вооружения.
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Наев отметил, что все будет завесить от имеющихся в распоряжении сил и средств. Украинское военное командование привлекает к работе по усилению территорий представителей военных комиссариатов областей.
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Анастасия Крестьянова