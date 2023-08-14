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ВСУ опасаются нового наступления России на Киев

Наев: ВСУ повышают боеспособность под Киевом, опасаясь нового наступления России
14 августа 2023, 12:25

Фото: iStock/IherPhoto

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ опасаются нового наступления российских войск на Киев, поэтому пытаются усилить свою боеспособность. Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».
По его словам, Киев не исключает повторного наступления ВС РФ, хотя в настоящее время, таких предпосылок нет. Власти пытаются всеми силами повысить боеспособность на данном направлении, подчеркнул он.

Наев отметил, что все будет завесить от имеющихся в распоряжении сил и средств. Украинское военное командование привлекает к работе по усилению территорий представителей военных комиссариатов областей.


Ранее сообщалось, что Киев надеется на помощь Запада из-за нехватки сапёров и вооружения.

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Молдавия вышла из соглашения по вопросам разоружения в СНГ
Молдавия вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ
14 августа 2023, 12:56

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Кишинев денонсировал Соглашение о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения 1992 года, назвав договор нефункциональным для республики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства. 

По словам главы оборонного ведомства страны, Молдавия не применяла положения договора, потому как ранее, обнаружила в документе некоторые противоречия, которые ставили под угрозу безопасность страны и ее суверенитет. Отмечается, что соглашение было принято в 1992 году. 

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Санду ожидает переговоров о вступлении в ЕС в будущем году. 

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#молдавия
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Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО
14 августа 2023, 12:51

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их государство решило войти в НАТО.
«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? – Нам угрожают русские. – А почему они нам угрожают? – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — опубликовал Медведев.

Ранее глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заявил, что создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.

Напомним, глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Финляндия не беспокоится из-за российских планов по увеличению численности войск на границе с государством. По словам Валтонен, решение РФ было «довольно ожидаемым». 

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Лукашенко заявил Рогозину о готовности работать на благо единого Отечества
Лукашенко сообщил Рогозину об использовании всего потенциала Беларуси для реализации общих идей
14 августа 2023, 12:42

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главой российского военно-технического центра «Царские волки», экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает издание БелТА.
В ходе переговоров, обсуждался ряд вопросов, в том числе, совместные цели государств и реализация общих идей. 

Лукашенко сообщил о готовности использовать опыт и знания экс-главы «Роскосмоса» для достижения общих благ. Также, белорусский лидер указал на то, что Россия и Беларусь единое Отечество, поэтому нужно объединять усилия и работать. По словам главы республики, Беларусь готова использовать весь потенциал, который у нее есть, что будет выгодно для обеих сторон.

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#россия
#соглашения
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#лукашенко
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ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности коллекторов
14 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и региональной политике Госдумы Дмитрий Свищев и Алексей Диденко, сенатор Елена Афанасьева совместно с другими депутатами фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете деятельности коллекторов. Соответствующий документ доступен в базе данных нижней палаты.
«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — сообщается в пояснительной записке.

Отмечается, что правительство не одобрило законопроект. 

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для российских виноделов до 2026 года. Отмечается, что налоговый вычет будет обеспечен при реинвестировании средств в развитие производства и при увеличении территории виноградников.

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#налоговый вычет
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#госдума
#коллектор
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Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
Шойгу осмотрел новые беспилотники и самолеты на форуме «Армия-2023»
14 августа 2023, 11:43

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».
На выставке были представлены передовые разработки вооружения.

В ходе форума, Шойгу было доложено об эффективности использования истребителя Су-27 в зоне проведения СВО. Летчики сообщили министру о преимуществах боевого самолета. Была отмечена его малозаметность и боеспособность. 

В свою очередь, министр обратил внимание на то, что современные средства поражения должны быть управляемыми. Он также добавил, что модернизированное вооружение должно обладать повышенной помехозащищенностью. 

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#шойгу
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Министр обороны Китая в августе посетит Россию и Белоруссию
Глава Минобороны КНР посетит Россию и Белоруссию с 14 по 19 августа
14 августа 2023, 11:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщило министерство обороны КНР.
Отмечается, что визит организован по приглашению российской и белорусской стороны.  

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин направили приглашение в оборонное ведомство КНР. 
В рамках визита в Москву, министр КНР посетит XI Московскую конференцию по безопасности. Также, Ли отправиться в Беларусь, где будет проведен ряд встреч, в том числе, с государственными деятелями республики и военнослужащими. Запланирован визит в военные части страны, сообщили в ведомстве. 

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#рф
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Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск близ границ
14 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/naumoid

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Финляндия не беспокоится из-за российских планов по увеличению численности войск на границе с государством. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам Валтонен, решение РФ было «довольно ожидаемым». Глава финского МИД подчеркнула, что во время конфликта на Украине граница Финляндии и России «довольно пуста».

Напомним, ранее глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заявил, что создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.

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Сотрудники посольства РФ в Молдавии прибыли в аэропорт Кишинева
14 августа 2023, 10:24

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

45 сотрудников российского посольства прибыли в аэропорт Кишинева, чтобы вернуться в Россию.
МИД Молдавии 26 июля решил сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления расследования о якобы шпионских действиях РФ в Молдавии. Вывод о «шпионаже» сделали, насчитав на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок. Это число больше, чем антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
 
Молдавский МИД уведомил российскую сторону о том, что до 15 августа 45 представителей дипломатической миссии должны покинуть посольство. За дипломатами прибыл спецборт Ту-214.

Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что денонсировала договор о партнерстве с Федеральной службой безопасности РФ и уведомила об этом российскую сторону.

На официальном сайте СИБ появилась информация, что российским властям направлено уведомление о разрыве Соглашения о партнерстве с ФСБ. Одновременно молдавская спецслужба через министерство иностранных дел предприняла меры для денонсации аналогичного соглашения со Службой внешней разведки России.

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#дипломат
#россия
#самолет
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Министр финансов Германии Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом
14 августа 2023, 09:55

Фото: iStock/alzay

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в первый раз с начала СВО приехал в Киев с необъявленным визитом.
Немецкое агентство DPA сообщает, что подробности визита пока неизвестны.

Киев уже посещали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ещё до конца нынешнего года поставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) новый современный разведывательный беспилотник LUNA NG.

В комплект также будут входить войдут стартовая катапульта для дрона и наземная станция управления.LUNA NG представляет собой новую серию производимых в ФРГ беспилотников. Помимо использования в качестве разведывательного, такой БПЛА может обеспечивать войскам сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

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#германия
#украина
#киев
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