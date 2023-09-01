ВСУ получат первую партию танков Abrams в сентябре

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Украина может получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Командующие армии США прежде сообщали, что Вашингтон поспособствует ускорению поставок и танки поступят Украине в сентябре текущего года. В Пентагоне также сообщили, что на тренировочных немецких базах завершилась подготовка солдат ВСУ, которые обучались управлению танками.
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