Украина получила 10 шведских танков Strv122 с обученными экипажами ВСУ

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Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, укомплектованные украинскими экипажами, которые прошли соответствующее обучение. Об этом стало известно из сообщения ВС королевства.
«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», - заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матса Людвига.
Strv122 представляет собой доработанный немецкий танк Leopard 2. У Швеции было всего 120 таких танков, 10 из которых было решено передать Украине.
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