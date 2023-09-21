NYT: ВСУ понесли огромные потери несоттветствующие занятой у Работино площади

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ВСУ понесли огромные потери у села Работино в Запорожской области, которые оказались непропорциональными занятой площади, причем число потерь будет только увеличиваться. Об этом пишет New York Times.
Таким образом, авторы статьи считают, что цена ВСУ в селе Работино является непропорциональной для той площади, которую удалось отвоевать у ВС РФ.
При этом обозреватели считают, что при отсутствии успехов у ВСУ в ходе их контрнаступления, западные страны могут ослабить поддержку Киева и начать склонять украинское правительство к переговорам с Россией.
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«Валютой контрнаступления являются боеприпасы, транспортные средства и человеческие жизни. Это то, что можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит», - говорится в статье.
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Элина Позднякова