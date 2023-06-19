ВСУ поставили контрнаступление на паузу

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ISW: ВСУ могут поставить контрнаступление на паузу
Командование Вооружённых сил Украины может в ближайшее время сделать паузу в контрнаступлении на линии боевого соприкосновения, чтобы совершить переоценку тактики. К такому выводу пришёл Американский Институт изучения войны (ISW).
Причиной для переоценки хода наступательной операции стали неудачи на Запорожском и Южнодонецком направлениях.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области бойцы Вооружённых сил Украины стали чаще сдаваться в плен. Владимир Рогов заявлял, что украинские военные начали искать любой способ, чтобы остаться в живых и не воевать за киевский режим.
Причиной для переоценки хода наступательной операции стали неудачи на Запорожском и Южнодонецком направлениях.
«Оперативные паузы – это обычное явление в больших наступлениях, и эта пауза не означает конца украинского контрнаступления», — подчеркнули исследователи.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области бойцы Вооружённых сил Украины стали чаще сдаваться в плен. Владимир Рогов заявлял, что украинские военные начали искать любой способ, чтобы остаться в живых и не воевать за киевский режим.
Андрей Гаврилов