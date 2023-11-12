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ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат

На Купянском направлении уничтожены 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
12 ноября 2023, 05:38
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

В ходе военных действий на Купянском направлении российские военные из группировки «Запад» успешно уничтожили несколько десятков украинских солдат, а также минометные расчеты, американскую бронетехнику и беспилотные летательные аппараты, сообщил глава пресс-центра указанной группировки Сергей Зыбинский в интервью РИА Новости.

«Общее число потерь противника оценивается в пределах 50 военнослужащих, включая БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул Зыбинский.
В рамках контрбатарейной борьбы силы группировки уничтожили 155-миллиметровую самоходную артустановку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30, а также четыре минометных расчета в зонах боевых действий, включая Песчаное, Петропавловку, Степовую Новоселовку и Кисловку.

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#военные
#всу
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Байдену потребовалась помощь караула на кладбище
Байдену потребовалась помощь солдат в День ветеранов на Арлингтонском кладбище
12 ноября 2023, 04:59

Фото: сайт Кремля

В ходе церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в субботу, 11 ноября, у американского президента Джо Байдена возникли проблемы с ориентацией в пространстве, пишет The New York Post (NYP).
В момент церемонии Байден перекрестился перед венком и затем в некоторой растерянности обратился к стоящему рядом военнослужащему.

Солдат караула вмешался, чтобы помочь президенту, направив его к вице-президенту Камале Харрис.

Согласно материалу, «Харрис и Денис Макдоноу, секретарь по делам ветеранов у Байдена, оба казались едва сдерживающими улыбки в то время, как президент колебался».

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#байден
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В Евросоюзе рассказали об угрозе со стороны Украины
L’Opinion: вступление Украины в ЕС угрожает сельскому хозяйству
12 ноября 2023, 04:34

Фото: istockphoto.com/butenkow

Фермеры из стран Европы выражают беспокойство по поводу возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС) из-за угрозы ужесточения конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает французская газета L’Opinion.
В статье подчеркивается, что фермеры опасаются существенных искажений в конкуренции внутри Европейского союза в случае вступления Украины.

«С одной стороны, из-за того, что правила на Украине могут быть менее конкурентоспособными, а с другой стороны, из-за низких уровней заработной платы. Это может оказаться угрозой для целых отраслей», — отмечается в статье.
Кроме того, статья указывает на необходимость европейским странам восстановить сельское хозяйство Украины после конфликта, что может привести к увеличению производства украинской продукции. В результате фермеры Европейского союза могут столкнуться с уменьшением своего производства на 20 процентов.

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#сельское хозяйство
#страны
#правила
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В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой
ЦАХАЛ: ХАМАС теряет контроль над Газой, за три дня ее покинули 200 тыс. человек
12 ноября 2023, 02:55

Фото: iStock/rrodrickbeiler

За последние три дня более 200 тысяч человек покинули сектор Газа, так как, по словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, ХАМАС утратил контроль над северной частью этого региона.
Офицер отметил, что жители активно покидают северный сектор, где разворачиваются боевые действия, несмотря на противоречивые инструкции, выданные ХАМАС.

Израильские военные считают, что палестинское радикальное движение использует гражданских как живой щит и мешает их эвакуации.

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#движение
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#армия
#жители
#человек
#митинг
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Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна без помощи Украине
12 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/rarrarorro

Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о двухэтапном финансировании правительственных программ менее чем за неделю до возможного шатдауна, сообщил телеканал Fox News.
В соответствии с предложенным документом, часть программ, включая сферы транспорта, энергетики и военного строительства, получит финансирование до 19 января, а финансирование для остальных секторов правительства будет предусмотрено до 2 февраля.

Важно отметить, что в данном законопроекте не предусмотрено выделение средств на поддержку Израиля и Украины, следует из документа. Голосование по данному законопроекту в палате запланировано на вторник.

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#сша
#деньги
#секс
#голосование
#финансирование
#власть
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Стало известно о подготовке Залужного к длительному конфликту с Россией
The Guardian: Залужный готовит ВСУ к конфликту с Россией до 2025 года
12 ноября 2023, 01:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный готовит своих военных к многолетнему противостоянию с Россией, сообщила эксперт по Украине Ольга Ойкер изданию The Guardian.
Ойкер подчеркнула, что Залужный готовит своих военных к долгосрочной стычке с Россией, предвидя, что кризис может продлиться по меньшей мере до 2025 года.

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#россия
#кризис
#сво
#всу
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Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва
Под Римом поймали крупного льва, сбежавшего из зоопарка города Ладисполи
12 ноября 2023, 01:37

Фото: iStock/Pieter-Pieter

Лев, который сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом в субботу вечером, был успешно пойман, сообщил в соцсетях мэр Алессандро Грандо.
В своем заявлении он отметил, что животное было подвергнуто воздействию снотворного и теперь будет передано обратно сотрудникам цирка. Мэр выразил надежду, что произошедший инцидент привлечет внимание к вопросу обращения с животными в цирках и способствует изменениям в этой сфере.

По данным газеты il Messaggero, льва усыпили шприцем со снотворным. Цирк, откуда произошла побега, располагается всего в 500 метрах от места, где его удалось остановить после почти шести часов бегства.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как лев гуляет по улицам Ладисполи. Мэр города призывал местных жителей не выходить на улицы, но некоторые, как сообщают местные СМИ, все равно решили выйти из домов, вооружившись ружьями.

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#животное
#видео
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#мэр
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Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг
Бойца Усмана Нурмагомедова отстранили за допинг и лишат титула чемпиона Bellator
12 ноября 2023, 00:57

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Дисквалификация была наложена на российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил, сообщил портал BJPENN.
Результаты допинг-теста Нурмагомедова оказались положительными на неопределенное вещество. В связи с этим титульный поединок с американцем Брентом Примусом был признан несостоявшимся.

Предполагается, что Усман Нурмагомедов лишится звания чемпиона Bellator в легком весе. Кроме того, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будет отстранен от участия в соревнованиях на полгода.

На данный момент 25-летний Нурмагомедов имеет в своем профессиональном портфолио 17 побед и ни одного поражения. В то время как у 38-летнего Примуса на счету 12 побед и три поражения.

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#допинг
#бокс
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В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка
В городе Ладисполи под Римом лев сбежал из цирка, его пытаются поймать
12 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Darryl Botha

В субботу вечером крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо в соцсетях.
Он призвал местных жителей быть предельно осторожными и избегать выхода на улицы. Сотрудники цирка совместно с правоохранительными органами начали операцию по поимке беглого льва.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как лев гуляет по улицам Ладисполи. Реакция жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.

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#видео
#жители
#сотрудники
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Самолет ВВС США упал в Средиземное море
Пентагон: 10 ноября самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря
12 ноября 2023, 00:07

Фото: istock / VanderWolf-Images

В ходе тренировочного полета американский военный самолет ВВС США попал в аварию и упал в восточной части Средиземного моря, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
Отмечается, что инцидент не связан с враждебными действиями.

Подробности о самолете, членах экипажа, а также о наличии пострадавших или погибших не раскрываются.

Причина произошедшего устанавливается, и в командовании пообещали предоставить дополнительную информацию о ходе расследования.

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