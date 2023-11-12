ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат

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В ходе военных действий на Купянском направлении российские военные из группировки «Запад» успешно уничтожили несколько десятков украинских солдат, а также минометные расчеты, американскую бронетехнику и беспилотные летательные аппараты, сообщил глава пресс-центра указанной группировки Сергей Зыбинский в интервью РИА Новости.
«Общее число потерь противника оценивается в пределах 50 военнослужащих, включая БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул Зыбинский.В рамках контрбатарейной борьбы силы группировки уничтожили 155-миллиметровую самоходную артустановку Krab польского производства, 122-миллиметровую самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30, а также четыре минометных расчета в зонах боевых действий, включая Песчаное, Петропавловку, Степовую Новоселовку и Кисловку.
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