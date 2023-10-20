ВСУ предприняли крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье

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ВСУ атаковали ракетами Крым и Приазовье. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 — 15 ракет, в том числе — переделанных С200», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что над территорией Херсонской области было сбито пять украинских ракет. Три штуки в Каховском и две в Геническом округе.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морем в районе Любимовки сбита вражеская ракета.
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Элина Позднякова