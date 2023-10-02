ВСУ разрешили бить по российским военным, используя Storm Shadow

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Украинские военные могут наносить удары по ВС РФ с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает британское издание Daily Express, ссылаясь на слова главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса.
«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях», — говорится в статье.
При этом Шэппс также призвал продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь, подчеркнув, что президент России Владимир Путин нарушил мир в Европе.
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