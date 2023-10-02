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ВСУ разрешили бить по российским военным, используя Storm Shadow

Шаппс: ВСУ могут наносить удары по ВС РФ с помощью Storm Shadow
02 октября 2023, 11:49
Фото: iStock/ovbelov

Фото: iStock/ovbelov

Украинские военные могут наносить удары по ВС РФ с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает британское издание Daily Express, ссылаясь на слова главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шаппса.
«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретенных территориях», — говорится в статье.

При этом Шэппс также призвал продолжать оказывать Киеву всю необходимую помощь, подчеркнув, что президент России Владимир Путин нарушил мир в Европе.


Ранее Шэппс также заявлял, что британские военные впервые в истории разместятся на Украине, чтобы обучать бойцов Вооружённых сил Украины. Он уже провел соответствующие переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.

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#помощь
#военные
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#минобороны
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Молдавия перестанет покупать газ у «Газпрома»
02 октября 2023, 11:53

Фото: istockphoto/Smederevac

Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома».
Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости.
 
«Мы больше не будем закупать природный газ у «Газпрома» для территории, контролируемой конституционными властями», — заявил Парликов.
По его мнению, республике удалось получить газ из альтернативных источников. Она закупила его на европейском рынке.
 
«Более того, нам удалось сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», — подытожил Парликов.
В Молдавии в данный момент действует режим ЧП, который объявили в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким ростом цен на энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что 1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.

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#газпром
#европа
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Евросоюз удивился решению США по поддержке Украине
Боррель: Евросоюз сожалеет о принятом в США проекте по бюджету без помощи Киеву
02 октября 2023, 11:03

Фото: istock / sinonimas

Европейский Союз был удивлен, узнав о принятом в США проекте финансирования работы правительства, в котором не предусмотрено выделение финансов на помощь Киеву. Об этом заявил Жозеп Боррель в беседе с испанской газетой Pais.

«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть. Будем надеяться, что это не последнее слово», — заявил Боррель.
Дипломат также отметил, что поддержка Европы не зависит от Соединенных Штатов и результатов продвижения ВСУ в зоне боевых действий, которое большинство западных СМИ называют неудачным. Он также добавил, что Евросоюз не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, «но и увеличит ее».

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Украине необходимо приложить усилия для вступления в Евросоюз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сми
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#дипломат
#всу
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CNN: Запад может прекратить поддержку Украины вслед за США
02 октября 2023, 11:01

Фото: iStock/artJazz

Руководства западных стран могут прекратить поддержку Украины, следуя примеру США, которые приостановили финансирование. Такое мнение выразил в эфире CNN корреспондент канала Фредерик Плейтген.
«Много стран делают это, потому что США это делают. Если США прекратят помогать, это, определенно, может привести к охлаждению других стран», - говорит Плейтген.

Он привел в пример то, что Германия отправляет Украине РСЗО MARS, только потому, что США передают РСЗО HIMARS. Согласно имеющейся договоренности, немцы готовы отправлять оружие Киеву, если это будут делать США.

Таким образом, по словам корреспондента, Украину жду катастрофические последствия, если США прекратят оказывать финансовую поддержку, так как именно штаты являются лидером среди всех стран по оказанию помощи Киеву.

Ранее Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

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#сша
#помощь
#оружие
#поддержка
#байден
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Две европейские страны присоединились к запрету на въезд авто из России
02 октября 2023, 10:09

Фото: istockphoto/djedzura

Власти Хорватии и Франции запретили автомобилям из России пересекать границу.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.
 
При этом французские власти сообщали, что планов запрещать въезд машин из России нет. По мнению Евгения Шмидтав ближайшее время  список государств, которые применяют санкции к авто с российскими номерами, будет расширен.
 
10 сентября Европейский союз запретил россиянам ввозить личные машины, смартфоны и косметику. Это расценивается как импорт. Под ограничения попали драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, а также зубные пасты, прицепы и полуприцепы, яхты и фотокамеры.

Ранее Болгария, 2 октября, ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.

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Россияне не смогут въехать в Болгарию на своём авто
02 октября 2023, 09:43

Фото: istockphoto/rarrarorro

Болгария запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом сообщили в пограничной полиции.

Ранее сообщалось, что Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.

По мнению автора, на сегодняшний день Западные страны говорят о том, что Россия «потерпеть поражение» на Украине, иначе международный порядок может нарушиться. Кроме того, западные политики считают, что государствам из-за усилений позиции Китая нужно обеспечить свою безопасностью.

«Считаю, что на самом деле самая большая проблема исходит из Германии. Что будет, когда рухнет экономика Германии?», — заявил историк.
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Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии

Запад задал Зеленскому неприятный вопрос
#болгария
#автомобили
#россияне
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Запад задал Зеленскому неприятный вопрос
Focus: Запад задает Зеленскому неудобные вопросы о верховенстве права на Украине
02 октября 2023, 08:18

Фото: РИА Новости / Стрингер

На фоне безуспешного контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе СВО, страны Запада все чаще спрашивают президента Украины Владимира Зеленского о демократии и верховенстве права на Украине. Об этом пишет немецкий журналист Рейнхард Шликер в статье для издания Focus.

По мнению журналиста, образ «храброго Давида» Владимира Зеленского, сражающегося с «Голиафом из Москвы» уже не работает. Сейчас западные страны хотят наблюдать за результатами финансовой помощи. 

«Страны-доноры все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине», – пишет Шликер.
По мнению автора статьи, лидер Украины вынужден регулярно увольнять членов правительства, чтобы успокоить спонсоров. Сейчас Киев понимает, что общественная поддержка со стороны Соединенных Штатов падает на крайне низкий уровень, что может привести к уменьшению финансовой и военной помощи.

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#сша
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#лидер
#сво
#всу
#киев
#контрнаступление
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Моравецкий призвал Зеленского не доверять Германии
02 октября 2023, 07:43

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не доверять Германии по причине её связей с Россией.

«Я понимаю, что он теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — заявил польский премьер.
Помимо этого, Моравецкий напомнил украинскому лидеру не забывать то, что Польша приняла миллионы украинских беженцев на своей территории. В то же время, Германия хотела отправить 5 тысяч человек в тогда еще осажденный Киев.

Ранее сообщалось, что ракета, упавшая в ноябре 2022 года на территории Польши и убившая двух человек, была украинской. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
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#германия
#польша
#киев
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Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
02 октября 2023, 07:06

Фото: istock / photosvit

Германия заплатит серьезную цену за свою политику в отношении РФ. Такое заявление сделал историк Тарик Сирил Амар в статье Newsweek.
По мнению автора, на сегодняшний день Западные страны говорят о том, что Россия «потерпеть поражение» на Украине, иначе международный порядок может нарушиться. Кроме того, западные политики считают, что государствам из-за усилений позиции Китая нужно обеспечить свою безопасностью. 

«Считаю, что на самом деле самая большая проблема исходит из Германии. Что будет, когда рухнет экономика Германии?», — заявил историк.
Амар также подчеркнул, что немецкая модель управления переживает двойной экономический и политический кризис. Помимо этого, экономическое состояние ФРГ вызывает волну беспокойства у жителей страны, которые «потеряли веру» в политическую элиту, придерживающуюся иностранным интересам. 

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#страны
#кризис
#германия
#фрг
#заявление
#рф
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Пушков резко ответил министру обороны Британии
Пушков раскритиковал британского министра за идею отправить войска на Украину
02 октября 2023, 06:54

Фото: council.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков выразил критику в адрес главы Минобороны Британии Гранта Шэппса, который высказал идею о возможной отправке британских войск на Украину. В своем Telegram-канале Пушков назвал Шэппса «маньяком войны» и выразил негодование по поводу его заявления.
Пушков отметил, что каждый новый заявленный шаг кажется ему хуже предыдущего и расценил высказывание Шэппса как признак нарастающего безумия в Лондоне.

Ранее Грант Шэппс объявил, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине с целью подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Украины, особенно на западе страны.

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