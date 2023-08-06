ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами

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Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) осуществили обстрел центра Донецка, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подчеркивается, что в обстреле использовались кассетные боеприпасы.
«Центр города подвергся атаке с использованием кассетных снарядов, которые взорвались в воздухе», — говорится в сообщении экстренных служб.В центральной части города на бульваре Пушкина отгремели четыре сильных взрыва, за которыми последовали ряд взрывов меньшей мощности. На небе наблюдаются вспышки. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе в настоящее время уточняются.
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