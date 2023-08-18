ВСУ усиливают линию обороны на границе с Белоруссией

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Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что на границе с Белоруссией размещены подразделения, которые состоят из военнослужащих с боевым опытом. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что ВСУ направлены на границу с республикой для обеспечения безопасности и укрепления линии обороны.
По словам Наева, Волынская область находится на границе с Беларусью. Для того, чтобы повысить стойкость обороны, было принято решение об укреплении позиций. На рубежи были направлены те военнослужащие, которые имеют боевой опыт.
В настоящее время ситуация спокойная и контролируемая, отметил он.
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По словам Наева, Волынская область находится на границе с Беларусью. Для того, чтобы повысить стойкость обороны, было принято решение об укреплении позиций. На рубежи были направлены те военнослужащие, которые имеют боевой опыт.
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Анастасия Крестьянова