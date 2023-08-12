ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

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За последние 24 часа украинская армия провела 37 обстрелов на территории ДНР, запустив 118 боеприпасов разных типов, сообщается в телеграм-канале представителя ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки было зафиксировано 37 инцидентов обстрела со стороны украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.Согласно данным, обстрелы осуществлялись с использованием артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями.
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