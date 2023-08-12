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ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
12 августа 2023, 01:42

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа украинская армия провела 37 обстрелов на территории ДНР, запустив 118 боеприпасов разных типов, сообщается в телеграм-канале представителя ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки было зафиксировано 37 инцидентов обстрела со стороны украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.
Согласно данным, обстрелы осуществлялись с использованием артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями.

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Антонов заявил о ненадежность финансовой системы Вашингтона
Антонов: новые санкции США показывают ненадежность финансовой системы Вашингтона
12 августа 2023, 01:02

Фото: iStock/rarrarorro

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что введенные санкции подтверждают слабость американоцентричной экономической системы. По его словам, попытки Вашингтона ослабить российскую экономику и нарушить технологическую независимость России оказались безрезультатными, передает РИА Новости.
«Несмотря на экономические давления со стороны Запада, Россия укрепляется и строит свое будущее. Многие страны, находящиеся вне так называемого "золотого миллиарда", стали еще более убеждены в проблемах американской финансовой модели», — говорится в заявлении Антонова.
Посол прокомментировал санкции против бизнесменов, таких как Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, и обострение торговых ограничений в отношении российской металлургии.

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Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине
Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на $24 млрд
12 августа 2023, 00:59

Фото: iStock/lucky-photographer

Республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена пересмотреть предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 24 миллиарда долларов, сообщил конгрессмен Уоррен Дэвидсон в своем Twitter.
«Граждане США не хотят финансировать бесконечные прокси-конфликты. Мы, вместе с коллегами, обратились с письмом к президенту Байдену с просьбой приостановить рассмотрение последнего предложения о помощи до момента, пока конгрессу не будет представлена четкая стратегия по вопросу Украины», — отметил Дэвидсон.
В опубликованном письме 12 членов конгресса выразили свое несогласие с просьбой администрации Байдена о выделении средств на военную и гуманитарную поддержку Киеву в размере 24 миллиардов долларов.

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#сша
#дом
#спецоперация
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Конгрессмен внес резолюцию об импичменте Байдену
Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену за тяжкие преступления
11 августа 2023, 23:50

Фото: сайт Кремля

Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена.
В опубликованном на сайте законодателя документе говорится о «введении процедуры импичмента против Джозефа Байдена, президента Соединенных Штатов, за серьезные правонарушения и нарушения обязанностей».

Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ
Минобороны Украины отрицает участие в закупке некачественной одежды для ВСУ
11 августа 2023, 23:36

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское Министерство обороны опровергло свою причастность к покупке некачественной военной одежды для Сил территориальной обороны ВСУ, по которой ведется расследование.
Генпрокуратура страны инициировала уголовное дело против руководителя компании, обвиняемого в поставке несоответствующего стандартам обмундирования на сумму около миллиона долларов. По данным прокуратуры, компания обязалась предоставить ветрозащитные, утепленные и влагозащитные зимние куртки.

В заявлении Минобороны говорится, что военное ведомство не участвовало в процессе закупки этой одежды. Министерство подчеркнуло, что в 2022 году соответствующие договоры на поставку форменной одежды были заключены напрямую между воинской частью и производителем, и выбор исполнителя осуществлялся воинской частью автономно.

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Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии
МО России: Четыре самолета ВКС в Сирии подверглись воздействию систем наведения
11 августа 2023, 22:44

Фото: iStock/Derek Brumby

Два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России в Сирии подверглись воздействию систем наведения. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
В связи с обнаружением факта воздействия, сработали бортовые комплексы обороны. 

Отмечается, что самолеты совершали плановый полет в районе Эт-Танф. В какой-то момент, на бортах было зафиксировано воздействие антитеррористической коалиции, возглавляемой США в Сирии. В Минобороны РФ также сообщили, что российские самолеты подверглись радиолокационным воздействиям. 

Комментируя ситуацию, в ведомстве заявили, что подобные действия ставят под угрозу безопасность воздушного пространства и создают условия для происшествий. 

Ранее сообщалось, что БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии на критичное расстояние. 

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В Краснознаменске общественным наблюдателям рассказали об особенностях выборов в ЗАТО
11 августа 2023, 22:26

Фото: Общественная палата МО

В Краснознаменске провели очередной обучающий семинар для будущих независимых наблюдателей на сентябрьских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Статус города закрытого административно-территориального образования в Московской области влияет и на специфику процесса общественного наблюдения. Небольшое общее количество УИК на территории позволяет легко сформировать необходимое количество наблюдателей. Благодаря компактности проживания и закрытости территории жители больше вовлечены в общественную жизнь своего города, лучше чувствуют личную ответственность за комфорт, безопасность и качество проживания», – сказал на семинаре член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.
На встрече презентовали «Золотой стандарт», разработанный Общественной палатой России, и «Кодекс этики общественного наблюдателя». Темами обучения стали организация и проведение общественного наблюдения на выборах, правовое регулирование статуса общественного наблюдателя и другие проблемы.
 
Всего в августе Общественная палата Подмосковья проведёт в регионе четыре семинара для общественных наблюдателей. Во время Единого дня голосования Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно. Также будет функционировать горячая линия для обращения граждан для оперативной фиксации сигналов о возможных нарушениях.
 
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Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США
WSJ: Египет отказался предоставлять оружие Киеву, несмотря на давление США
11 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/3D_generator

Власти США на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи пояснили, что министр обороны США неоднократно обращался к президенту Египта с просьбой о поставках на Украину ряда вооружений. Последний раз такая просьба была озвучена в марте. Американская сторона указала на необходимость поставок Украине систем ПВО, противотанковых ракет и боевых снарядов. 

Позже, правительство Египта заявило, что никаких намерений, относительно поставок вооружений Украине, у страны нет. Официальные лица государств не комментировали сложившуюся ситуацию и отказ Каира от военной помощи Украине. 

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В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта
Украинские власти согласовали реорганизацию Херсонского морского порта
11 августа 2023, 22:05

Фото: iStock/sandsun

Кабмин Украины согласовал реорганизацию предприятия Херсонского морского порта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он уточнил, что реорганизация моста будет произведена путем его присоединения к государственному предприятию «Стивидорная компания Ольвия». Данный проект полностью согласован, заключил Мельничук.  

Отмечается, что Херсонский морской порт начал работать в прежнем режиме летом прошлого года. На территории порта возобновлялась работа по судоходству. предполагалось, что порт сможет обслуживать весь речной транспорт области. Однако, после вхождения региона в состав РФ, Украина начала наносить по нему массированные удары, не признал легитимность  референдума. 

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США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории
Белый дом заявил о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16 в США
11 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/Milous

США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он отметил, что обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.  

Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

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