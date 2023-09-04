ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские вооруженные силы за прошедшие сутки провели 75 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов в республике: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка.
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Артем Кузьмин