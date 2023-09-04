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ВСУ за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР
04 сентября 2023, 01:50
Фото: iStock/frantic00

Фото: iStock/frantic00

Украинские вооруженные силы за прошедшие сутки провели 75 обстрелов по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 239 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, за последние сутки украинские вооруженные силы 47 раз обстреливали районы на донецком направлении, используя ракетные системы залпового огня, артиллерию калибром 155 миллиметров, включая снаряды с кассетной боевой частью. На горловском направлении было зафиксировано 24 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров, также с кассетными боевыми частями. В ясиноватском направлении произошло 4 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов в республике: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Александровка.

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#военные
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#всу
#донецк
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В США призвали власти начать переговоры по Украине словами «миритесь, дураки!»
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал США начать переговоры по Украине
04 сентября 2023, 02:45

Фото: iStock/alzay

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение в социальной Twitter, призывая Соединенные Штаты начать переговоры по Украине и побудить Киев к диалогу с Москвой.
Эксперт подчеркнул, что настоящее время представляет собой подходящий момент для таких шагов. Он отметил, что именно Вашингтону, а не Москве, необходимо искать выход из разнообразных кризисов. Макгрегор призвал к миру и согласию, называя это необходимыми шагами.

Полковник Макгрегор также отметил, что текущая обстановка требует решительных действий со стороны американского правительства. Среди актуальных проблем он выделил конфликт на Украине, экономические затруднения в Соединенных Штатах, увеличение уровня преступности и миграционный кризис.

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#запад
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Военные в Нигере направились к французской базе для слежки за ее солдатами
Al-Jazeera: военные в Нигере проследят за солдатами на французской базе в Ниамее
04 сентября 2023, 01:43

Подразделения Вооруженных сил Нигера отправились к французской военной базе в Ниамее с задачей отслеживать действия присутствующих там французских солдат, сообщает катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на свой источник.
«Армия Нигера направила усиления к французской военной базе с миссией наблюдать за действиями французских военнослужащих», — сообщил телеканал.
Отмечается, что это решение было принято после объявления Францией о продолжении размещения своих войск на военной базе в столице этой африканской республики. Это произошло несмотря на отмену оборонных соглашений с Парижем, заключенных ранее военными в Нигере.

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#франция
#военные
#армия
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В ЮАР назвали ложью поставки оружия в Россию
Президент ЮАР Рамафоса: Комиссия не нашла доказательств поставок оружия в РФ
04 сентября 2023, 01:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в ходе расследования доказательства загрузки боеприпасов и оружия на судно Lady R из России обнаружены не были. Посол США в Южной Африке Рубен Бриджети ранее обвинил в этом африканскую страну, пишет Reuters.
«Комиссия установила отсутствие доказательств того, что российское судно перевозило оружие из ЮАР в РФ. На экспорт оружия не было выдано никакого разрешения. Те, кто обвинял в этом нашу страну, не смогли предоставить доказательства», — подчеркнул Рамафоса.

По словам президента, российское судно доставляло оборудование, заказанное в 2018 году для южноафриканских оборонительных сил. Он добавил, что не может раскрывать полную информацию об оборудовании, чтобы не ставить важные операции под угрозу и не подвергать риску жизни военнослужащих.

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#юар
#рф
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В Европе призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности
Колонна: нужно учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в Европе
04 сентября 2023, 00:17

Фото: iStock/SimonLukas

Глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde выразила необходимость учитывать интересы России при формировании системы безопасности в Европе.
Министр подчеркнула, что Россия является фактором, с которым нужно считаться при разработке будущей архитектуры безопасности в регионе, учитывая исторические и географические особенности. Она отметила, что значительная часть территории России расположена в европейской части континента.

«Мы должны работать совместно с Россией, чтобы создать устойчивую архитектуру безопасности, которая удовлетворяла бы интересы всех сторон и способствовала обеспечению стабильности», — подчеркнула Колонна.
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#сша
#россия
#франция
#запрет
#министр
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Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву
Польша использует тему Сувалкского коридора для ввода войск в Литву — Богодель
03 сентября 2023, 23:44

Фото: iStock/Rafal Olkis

Замначальника начальника факультета генштаба ВС Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Польша активно поднимает вопрос Сувалкского коридора для дальнейшего вторжения в Литву для якобы защиты страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу СТВ.
Он отметил, что Сувалкский коридор проходит не только по территории Польши, но и по литовской территории.

«И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края», — заключил Богодель.

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#польша
#нато
#армия
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Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова
03 сентября 2023, 23:32

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Об этом президент сообщил в своем Телеграм-канале.
Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с этим человеком и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру.

Отмечается, что голосование пройдет на следующей неделе.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

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#парламент
#владимир зеленский
#всу
#украина
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Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией
Нетаньяху: Израиль построит стену на границе с Иорданией
03 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль построит пограничные заграждения на восточной границе с Иорданией. Об этом сообщила канцелярия израильского лидера.
Отмечается, что Нетаньяху приказал построить восточный забор для того, чтобы укрепить границы. По словам премьер-министра, заграждения на границе с Египтом позволило правительству Израиля предотвратить проникновение порядка миллиона нелегальных мигрантов. 

Напомним, ранее посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, поскольку сам ведёт военные операции. Он уточнил, что недавно страна закончила очередную операцию по ликвидации террора в городе Дженине.

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#израиль
#военные
#вооружение
#посол
#операции
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Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере стратегической безопасности
03 сентября 2023, 20:54

Фото: iStock/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Об этом пишет газета La Repubblica.
Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.

«Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой», — подчеркнул Пашинян.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном. 

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#россия
#заседание
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#армения
#безопасность
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CNN Brasil: раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии
03 сентября 2023, 20:06

Фото: iStock/blinow61

Бразилия понимает всю сложность и дополнительную ответственность, которые конфликт на Украине наложит на плечи бразильского председательства в G20. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.
Отмечается, что разногласия между странами G20 из-за конфликта на Украине создадут «серьезный дипломатический вызов для Бразилии». По информации телеканала, сложности были бы неизбежны для любой страны-председателя, так как G20 мало чем может повлиять на разрешение украинского конфликта. 

Сообщается, что Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления.

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#бразилия
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