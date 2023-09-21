«Всё очень плохо»: Экс-депутат Рады Царев заявил о скором провале Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что для окончания боевых действий нужно вывести российские войска с Украины и вернуть стране контроль над границей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе. Украинский лидер также призвал Трампа раскрыть свои планы по возврату мира на Украине.
«У Зеленского всё очень плохо, сейчас он пытается играть плохими картами, ему надо блефовать. И дальше всё будет только хуже. Мы помним, как в день его приезда The New York Times сделала расследование, в котором говорится об ударе по Константиновке. В статье говорится, что ударили именно украинские власти. И не просто так публикация этого расследования совпала с приездом Блинкена. Потом мы помним скандал с Дудой, когда Зеленский не захотел с ним встречаться. Я думаю, что и дальше визиты Зеленского будут сопровождать какие-то неудачи. США важно обосновать снижение финансирования и поставок оружия, сделать виновным Зеленского», — сказал Царев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова