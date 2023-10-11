Против Израиля открыли второй фронт

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По мнению профессора и президента Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраима Инбара, ливанское движение «Хезболла» уже фактически открыло второй фронт на севере Израиля.
В настоящее время ситуация на этом направлении оценивается как относительно спокойная, но существует потенциал для обострения в любой момент. Инбар подчеркнул, что Израиль предпринимает меры для предотвращения активного вовлечения «Хезболлы» в вооруженный конфликт.
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Артем Кузьмин