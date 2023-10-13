ВЦИОМ: Доверие Путину выразили более 78% россиян

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Всероссийский цент изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со 2 по 8 октября провел опрос среди граждан России с целью определения их степени доверия своему президенту. Согласно исследованию, рейтинг Владимира Путина за неделю увеличился на 1,3 процентных пункта и ему теперь доверяют 78,3% россиян.
Уровень доверия к деятельности президента России составил согласно опросу также поднялся на 1,3 процентных пункта (п.п.) и составил 74,9%, отмечается в исследовании. Деятельность правительства РФ одобряют 49,7% респондентов (плюс 1,2 п.п.), а работу его председателя Михаила Мишустина — 52% опрошенных (плюс 0,9 п.п.).
Спросили россиян также об их отношении к лидерам парламентских партий. Например, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% респондентов (плюс 2,4 п.п.), главе «Справедливой России - За правду» Сергею Миронову — 27,4% (минус 0,7 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,7% (плюс 1,8 п.п.).
В опросе приняли участие 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет.
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Спросили россиян также об их отношении к лидерам парламентских партий. Например, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% респондентов (плюс 2,4 п.п.), главе «Справедливой России - За правду» Сергею Миронову — 27,4% (минус 0,7 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,7% (плюс 1,8 п.п.).
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Александр Бойцов