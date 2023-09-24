Вучич анонсировал заседание Совбеза Сербии после столкновений в Косово

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александар Вучич анонсировал заседание Совета национальной безопасности Сербии после гибели сербов в Косово.
Вучич также не исключил принятия «решений».
Ранее Вучич заявил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов. Он также добавил, что еще два человека получили ранения.
Напомним, председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Он также призвал начать атаку Белграда прямо сейчас.
Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.
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Ранее Вучич заявил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов. Он также добавил, что еще два человека получили ранения.
Контингент НАТО в Косово готов принять участие в операции косовской полиции на севере края после нападения на местных сотрудников правоохранительных органов.
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Екатерина Коршунова