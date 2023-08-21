Радио1
Главная / Новости / Политика/ Вучич: Действия НАТО на Украине разрушают экономику Евросоюза

Вучич: Действия НАТО на Украине разрушают экономику Евросоюза

21 августа 2023, 01:28

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Сербии Александр Вучич заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, что действия НАТО против России в ходе украинского конфликта оказывают разрушительное влияние на экономику Европейского союза.
«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — процитировал Карлсон главу Сербии в коротком видео в своем аккаунте соцсети X (бывший Twitter).

В свою очередь, сам журналист добавил, что разрушение «Северных потоков» администрацией Соединённых Штатов «или её посредниками» уничтожает крупнейшую в Европе немецкую экономику.


Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене из-за его позиции по России. Вучич также выразил мнение, что антироссийский фронт пытаются укрепить из-за того, что Украина не демонстрирует успехи в ходе своего наступления.

Читайте также:

Вучич предрек Сербии тяжкие времена из-за позиции по России

Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ без поддержки НАТО не продержатся дольше двух недель


#евросоюз
#нато
#экономика
#украина
#сербия
Читайте нас в
«Видимо, у него передозировка»: Захарова о словах Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
20 августа 2023, 22:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО.
Она заявила, что у него «видимо, передозировка случилась».

Ранее сообщалось, что Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО.

Эти слова он адресовал главе канцелярии генсека НАТО Стиану Йенсену, который заявлял о том, что Украина сможет вступить в североатлантический альянс только если уступит часть территорий России. Позднее он забрал свои слова обратно. 

Читайте также:

Зеленский прокомментировал слова Йенсена об условиях вступления Украины в НАТО

Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления

Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины
#мария захарова
#владимир зеленский
#украина
#нато
Читайте нас в
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский не осознаёт бессмысленности поставок истребителей F-12
20 августа 2023, 21:50

Фото: РИА Новости/Костис Нтантамис

Президент Украины Владимир Зеленский не осознает той опасности и бессмысленности, которую несут поставки истребителей F-16. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что эти самолёты никак не изменят нынешнюю «тупиковую» ситуацию на Украине, поскольку российские войска уничтожат их за месяц.

Также Риттер заявил, что Зеленскому должно быть стыдно за гибель в зоне СВО 400 тысяч украинских мужчин.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Нидерланды и Данию. В результате переговоров президенту Украине удалось договорится о поставке 42 истребителей со стороны Нидерландов, и 19 таких же самолётов от Дании.

При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

Читайте также:

Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16

Дания готова передать Украине 19 истребителей F-16

Кеннеди-младший: Получение Украиной истребителей F-16 создаст угрозу для всего мира
#украина
#поставки
#владимир зеленский
#самолёты
Читайте нас в
Посол России в Белоруссии Грызлов рассказал, что будет в случае нападения на Белоруссию
20 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Россия будет воспринимать любые нападения на Белоруссию, как атаку на РФ. Об этом сообщил в интервью белорусскому телеканалу СТВ посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Он добавил, что президент России Владимир Путин чётко сообщил об условиях сотрудничества России и Белоруссии. Если какая-либо третья сторона нападёт на Белоруссию, РФ сможет применить любое оружие для защиты дружеского государства. Такие действия предполагает Военная доктрина Российской Федерации.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна защитит Россию в случае нападения недружественных стран НАТО.

Читайте также:

Министр обороны Белоруссии пообещал прикрыть Россию в случае удара НАТО

Лукашенко: «С территории Беларуси отдельные части ВС РФ пересекли границу Украины»

Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России
#белоруссия
#россия
#нападение
#защита
Читайте нас в
Зеленский прокомментировал слова Йенсена об условиях вступления Украины в НАТО
20 августа 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прокомментировал заявления НАТО о вступлении Украины в альянс только после уступок части территорий России. Его слова передаёт издание «РБК Украина».
«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», – сказал Зеленский.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, Украина сможет вступить в альянс только если уступит часть территорий России. Впоследствии он опроверг своё заявление. Но обозреватель издания Advance Д. Марьянович уверен, что эти слова были сказаны не случайно. По его мнению, это было предупреждение, за которым последует склонение Украины к проведению мирных переговоров. Страны НАТО разочаровались в безуспешном контрнаступлении ВСУ, поэтому больше не видят положительных исходов сложившейся ситуации.

Читайте также:

Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления

Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины

WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине
#владимир зеленский
#нато
#украина
#конфликт
Читайте нас в
Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в «отмывании денег», выделенных на оборону
20 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский занимается отмыванием денег, а не спасением ВСУ от атак российских войск. Об этом в эфире NEWSROOM сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его мнению, именно на это направлено решение главы государства об укреплении обороны на Харьковском направлении.

Он также уточнил, что коррупционная проблема охватила всю оборонную отрасль Украины, из-за чего страна несёт постоянные потери. Военные не снабжены необходимым снаряжением, а системы ПВО неэффективны. Всё это создаёт огромную угрозу безопасности Украины.

«Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. <…> Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ», — сказал в заключение Кривонос.

Читайте также:

Зеленский увольняет всех областных военкомов из-за взяток

Генерал ВСУ Кривонос: Огромные потери в армии породила некомпетентность Зеленского

Украине предрекли крах без коррупции
#владимир зеленский
#оборона
#финансирование
#всу
Читайте нас в
Дания готова передать Украине 19 истребителей F-16
20 августа 2023, 19:37

Фото: iStock/A-Basler

В Минобороны Дании заявили о готовности к передаче Украине 19 истребителей F-16. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды. Вместе с премьер-министром страны Марком Рютте они обсудили поставки вооружения. В результате переговоров Зеленскому удалось договориться о поставке 42-х истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

Читайте также:

Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16

Зеленский с первой леди прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16

Кеннеди-младший: Получение Украиной истребителей F-16 создаст угрозу для всего мира
#владимир зеленский
#поставки
#самолёты
#европа
Читайте нас в
Шольц: Германия не хочет войны между Россией и НАТО
20 августа 2023, 18:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава комитета по обороне немецкого парламента (бундестага) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн 18 августа заявила, что нужно как можно скорее передать Украине крылатые ракеты Taurus. Отвечая на вопрос, почему это до сих пор не сделано, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но совсем не хочет войны между НАТО и Россией.
В ходе дня открытых дверей, в рамках которого канцлер отвечал на вопросы простых граждан, Шольц отметил, что Германия должна помогать Киеву и активно это делает. Однако, по его словам, Берлин тщательно взвешивает каждое решение по оказанию той или иной помощи, а также обсуждает эти решения со своими союзниками.

Главным спорным пунктом поставок систем Taurus Киеву является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До нынешнего времени Германия принципиально не поставляла Украине вооружений, с помощью которых можно было бы наносить удары по территории России. В немецком экспертном сообществе обсуждается вопрос возможности перепрограммирования ракет таким образом, чтобы ограничит их дальность. 

Ранее Россия направила странам НАТО ноту по поводу поставок вооружений киевскому режиму. Глава российского МД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законными целями для России.

Читайте также:

Шольц: На Украине нет и не будет немецких военных

Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Die Welt: Cомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят сразу и Украине, и Германии

#россия
#оружие
#сергей лавров
#германия
#нато
#шольц
Читайте нас в
Advance: НАТО может склонить Украину к проведению мирных переговоров после провала контрнаступления
20 августа 2023, 17:52

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО может вынудить президента Украины Владимира Зеленского сдаться после провала контрнаступления. Об этом написал обозреватель Д. Марьянович в статье для Advance.
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, что, если Украина уступит территории России, она будет принята в альянс. Позднее он опроверг своё заявление.

При этом, журналист издания Advance считает, что эти слова были сказаны неслучайно, они были сигналом для Киева.

Марьянович считает, что НАТО сейчас и правда выгодно склонить Украину к передаче территорий и проведению мирных переговоров, поскольку контрнаступление явно заводит страну в тупик.

Читайте также:

Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины

На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО

WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине
#нато
#украина
#сво
#контрнаступление
Читайте нас в
Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля
20 августа 2023, 17:29

Фото: istockphoto/Anderson Piza

Киев выдвинул Израилю ультиматум. Украинские власти пригрозили закрыть въезд в Умань паломникам из Израиля, если Тель-Авив продолжит депортировать украинцев из страны. Сообщение об этом появилось на сайте посольства Украины в Израиле.
В сообщении дипломатической миссии в ультимативной форме заявлено, что если депортация граждан Украины из Израиля не прекратится, то Киев закроет въезд для еврейских паломников в Умань и приостановит соглашение об отмене виз с Израилем. Посол Незалежной в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что Украина не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Он также добавил, что проект отмены соглашений о безвизовом въезде уже на столе правительства.

Ежегодно тысячи евреев-хасидов совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила брацлавского хасидизма рабби Нахмана, который жил на рубеже XVIII-XIX веков. Паломничество приурочено к празднованию еврейского Нового года Рош-ха-Шана. В этом году он будет отмечаться 15-17 сентября. Каждый правоверный еврей-хасид считает своим долгом посетить могилу рабби Нахмана хотя бы раз в жизни.

Читайте также:

Киев захотел отменить безвиз с Израилем и обвинил его в поддержке РФ

Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейские

Сбежавший из России Михаил Шац* рассказал о жизни в Израиле

#израиль
#соглашение
#проект
#украина
#посол
#киев
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников