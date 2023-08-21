Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент Сербии Александр Вучич заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, что действия НАТО против России в ходе украинского конфликта оказывают разрушительное влияние на экономику Европейского союза.
«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — процитировал Карлсон главу Сербии в коротком видео в своем аккаунте соцсети X (бывший Twitter).В свою очередь, сам журналист добавил, что разрушение «Северных потоков» администрацией Соединённых Штатов «или её посредниками» уничтожает крупнейшую в Европе немецкую экономику.
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