Вучич опасается эскалации украинского конфликта из-за контрнаступления ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич: Напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что напряженность в зоне военного конфликта на территории Украины продолжает нарастать, при этом пика эскалации она еще не достигла. Об этом сербский лидер сказал в эфире телеканала «Happy».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Украинцы только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Русский ответ также, вероятно, не будет слабым, если у них останутся силы», — предположил Вучич.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл, сколько будет длиться контрнаступление ВС Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян