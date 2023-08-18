Вучич предрек Сербии тяжкие времена из-за позиции по России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене. Об этом он сообщил в эфире РТС.
По его словам, ситуация может обостриться из-за позиции страны по России.
Сербский лидер отметил, что особенно усугубиться ситуация может в конце августа и сентябре. Страна постарается сохранить свою позицию, так как в политике должны быть принципы, пояснил он.
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Сербский лидер отметил, что особенно усугубиться ситуация может в конце августа и сентябре. Страна постарается сохранить свою позицию, так как в политике должны быть принципы, пояснил он.
«Удастся ли или нет, увидим, в политике должны быть принципы. И когда не можете их соблюдать, честно нужно сказать народу: не соблюдаем их не потому, что их нет, а потому, что мы недостаточно сильны, чтобы их соблюдать», - заявил президент Сербии.Вучич также выразил мнение, что антироссийский фронт пытаются укрепить из-за того, что Украина не демонстрирует успехи в ходе своего наступления.
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Анастасия Крестьянова