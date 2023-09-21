Вучич раскрыл нюансы отношений Сербии с США и Россией

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Сербия имеет отношения с США, странами Азии и Африки и продолжает исторически сложившиеся связи с Россией. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
«Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах», - заявил Вучич.
Он объяснил, что Сербия не разделяет людей по цвету кожи и религиозным убеждениям и поддерживает добрые отношения с КНР, Южной Кореей, Японией, арабскими и мусульманскими странами. Кроме того, важные для страны исторические связи с Россией также продолжаются, заключил сербский лидер.
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Элина Позднякова