Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать

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Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем. Об этом Вучич сообщил в своих социальных сетях.
Напомним, эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге заявила, что Сербия может стать «троянским конем» РФ в случае вступления в Евросоюз. По её словам, Сербия не стала присоединяться к антироссийским санкциям, ссылаясь на защиту своих интересов в регионе. Руге рассказала, что Евросоюз предпринял попытку разобщить Белград и Москву, дав Сербии надежду на скорейшее вступление в Евросоюз.
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Екатерина Коршунова