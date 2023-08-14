Вучич смеется в лицо Западу и отказывается предавать Россию

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С самого начала конфликта между Россией и Украиной западные страны старались перетянуть Сербию на свою сторону, однако, Белград остался на стороне Москвы, пишет CNN.
«Нам говорили, что Вучич присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не случилось. Нам говорили, что он не пойдет на сближение с Россией. Он подписал соглашение о безопасности с Путиным в сентябре. Раз за разом он смеется в лицо Западу», - прокомментировала ситуацию председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс.
В CNN подчеркнули, что даже спустя 18 месяцев после начала специальной военной операции Западу не удалось переманить Сербию на свою сторону и склонить ее к присоединению к антироссийским санкциям.
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Евгения Парфентьева