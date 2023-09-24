Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений с полицией Косово

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов. Об этом Вучич сообщил в ходе пресс-конференции.
Вучич добавил, что еще два человека получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.
Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Он также призвал начать атаку Белграда прямо сейчас.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция самопровозглашенной республики Косово ведет поиск нападавших на своих сотрудников на севере края. Один из сотрудников полиции скончался из-за травм, которые были получены в результате нападения.
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Екатерина Коршунова