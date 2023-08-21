Вучич сообщил о предстоящей встрече с Зеленским

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что завтра, 22 августа, проведёт двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Он отметил, что встреча состоится по просьбе самого Зеленского.
Вучич отметил, что уважает территориальную целостность Украины, и выразил надежду, что и украинская сторона относится с уважением к целостности Сербии.
Читайте также:
Зеленский: Украина будет производить шведские БМП CV90
Скотт Риттер: В случае конфликта России и НАТО Украина исчезнет с лица Земли
«Видимо, у него передозировка»: Захарова о словах Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
«Хочу сообщить гражданам, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом, я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским обо всём, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — приводит TG-канал «Раньше всех, ну почти» слова сербского лидера.
Читайте также:
Зеленский: Украина будет производить шведские БМП CV90
Скотт Риттер: В случае конфликта России и НАТО Украина исчезнет с лица Земли
«Видимо, у него передозировка»: Захарова о словах Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
Мелисса Тимофеева